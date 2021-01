Vaccini, in Lombardia 46mila siringhe inadatte

Con la prima fornitura di vaccini del 30 dicembre in Lombardia sono arrivate 46mila siringhe inadatte. Si tratta di siringhe da 5 ml troppo grandi per un totale di 11.060 e di circa 35mila da 3 ml per la diluizione ma senza le adeguate tacche tarate sulle giuste quantità e comunque inadatte a somministrare il vaccino anti-Covid. Molte strutture hanno iniziato la vaccinazione ricorrendo al proprio materiale sanitario.