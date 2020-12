Vacanze di Natale Covid, 9 chilometri di coda per uscire da Milano

ansa

Continua l'esodo da Milano per le vacanze natalizie: sabato mattina si è creata una coda di 9 chilometri per traffico intenso all'ingresso dell'autostrada del Sole a Melegnano. Tranquilla invece la situazione in stazione Centrale, dove sono in partenza passeggeri con grandi valige per trascorrere il Natale a casa: molti gli studenti universitari o le persone sole, poche invece le famiglie.