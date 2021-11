Terrorismo, la 19enne arrestata a Milano: "Mai pensato al martirio"

Polizia

Ha affermato di non aver mai preso in considerazione di "diventare martire né di andare a combattere" Bleona Tafallari, la 19enne kosovara arrestata a Milano con l'accusa di terrorismo internazionale. La giovane ha negato gli addebiti e fornito la sua versione. All'accusa di aver raccolto fondi per aiutare le mogli dei soldati dell'Isis a fuggire dal campo di prigionia a Raqqa, ha replicato di averlo fatto perché "dispiaciuta" per i bambini.