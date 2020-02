Sondrio, incidente stradale: sedicenne muore in scontro fra moto

Un ragazzo di 16 anni è morto poco prima di mezzanotte in un incidente stradale a Gordona, in Valchiavenna. La sua moto si è scontrata con quella di un altro sedicenne, che se l'è cavata con lievi lesioni. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, ma secondo i primi rilievi uno dei dei ragazzi era in fase di sorpasso mentre l'altro intento a svoltare in una via laterale.