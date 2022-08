Scontro fra due imbarcazioni sul Lago Maggiore, 7 feriti lievi

Un motoscafo con a bordo sette persone si è scontrato con un gommone su cui c'erano altre due persone.

L'incidente è avvenuto sul lago Maggiore, all'altezza del Comune di Ranco (Varese). Sette le persone ferite, nessuna in modo grave. Si è temuto il peggio perché cinque persone sono finite in acqua, tra cui due dei quattro bambini che erano a bordo del motoscafo. Una 14enne è stata trasportata in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza per lesioni alla mano causate dall'elica di una delle due imbarcazioni. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri e la guardia costiera di Lesa (Novara).