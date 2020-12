Ruba zaino con oltre 300mila euro su treno, preso a Milano

ipa

Un algerino di 37 anni e' stato arrestato dalla polizia, a Milano, per aver rubato uno zaino a bordo di un treno Frecciarossa che conteneva 336.800 euro. L'uomo, inoltre, deve rispondere di possesso e fabbricazione di documenti falsi. Venerdì mattina i poliziotti si sono presentati in un albergo in via Lulli dove aveva preso una stanza lo straniero, che risultava irregolare e con precedenti penali, scoprendo il sorprendente "tesoretto".