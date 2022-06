Parco Cave a Milano, si tuffa per salvare due amici: disperso

Vicenza, liceali in sciopero contro la preside accusata di bodyshaming: "Ci ha detto di coprire la cellulite"

Diciottenne di origine pakistana sparisce in Veneto: appello del cugino

Ondata di maltempo in Lombardia e in Alto Adige

Milano, sommozzatori nel Parco delle Cave per un disperso

Era andato con due amici al parco delle Cave di Milano, un'area verde dove si sono creati specchi d'acqua a riempire le cave abbandonate.

E qui il gruppo, di origine magrebina, ha deciso di fare un bagno, ma lui dalle acque non è più riemerso. Alcune delle persone presenti sul posto hanno allertato i soccorsi. I due amici trentenni sono illesi e hanno rifiutato il trasporto in ospedale mentre i sommozzatori dei vigili del fuoco tentano di recuperare il cadavere. Secondo una prima ricostruzione, il disperso avrebbe cercato di aiutare uno degli altri due amici in difficoltà.