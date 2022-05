Milano, vive in strada perché la casa è piena di oggetti: accumulatrice seriale chiede aiuto a "Pomeriggio Cinque"

Vive in strada perché la casa è piena di oggetti e immondizia. È la storia di Chiara una

70enne

Milano

accumulato

dormendo sugli autobus notturni

Pomeriggio Cinque

che vive ae che, negli anni, hacosì tanti oggetti da non riuscire più a entrare nel suo appartamento. Per mesi, l'anziana ha vissuto senza un tettoo anche per strada fino a quando, grazie all'aiuto di un'associazione milanese, è riuscita a trovare un posto dove passare la notte. Adesso, però, Chiara chiede aiuto a "" e mostra in diretta alcune immagini del suo appartamento.

Le telecamere del programma di

Canale 5

Vorrei poter tornare a vivere nella mia casa

So di avere bisogno di aiuto perché forse oltre agli oggetti ho accumulato molti dispiaceri

mostrano l'ingresso della casa della 70 enne, unica zona accessibile dell'appartamento oltre alla quale non si riesce a procedere perché gli oggetti accumulati bloccano l'accesso a qualsiasi altro punto della casa. "- dichiara Chiara che spiega - oltre agli oggetti ci sono tante cose da riparare: dal bagno alla cucina". La donna che ha anche un braccio fratturato si rende disponibile a collaborare e ammette: "".

Dopo aver accolto la richiesta di aiuto della donna,

Barbara d'Urso

lancia a sua volta un appello a tutti gli spettatori affinché qualcuno aiuti Chiara a riordinare il suo appartamento e a renderlo un posto confortevole dove l'anziana potrà tornare a vivere in modo dignitoso.