Milano, studenti in corteo: "Matteo la pacchia è finita per te"

"Salvini, la pacchia è finita": a Milano la protesta degli studenti LaPresse 1 di 27 LaPresse 2 di 27 LaPresse 3 di 27 LaPresse 4 di 27 LaPresse 5 di 27 LaPresse 6 di 27 LaPresse 7 di 27 LaPresse 8 di 27 LaPresse 9 di 27 LaPresse 10 di 27 LaPresse 11 di 27 LaPresse 12 di 27 LaPresse 13 di 27 LaPresse 14 di 27 LaPresse 15 di 27 LaPresse 16 di 27 LaPresse 17 di 27 LaPresse 18 di 27 LaPresse 19 di 27 LaPresse 20 di 27 LaPresse 21 di 27 LaPresse 22 di 27 LaPresse 23 di 27 LaPresse 24 di 27 LaPresse 25 di 27 LaPresse 26 di 27 LaPresse 27 di 27 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il primo sciopero dall'apertura dell'anno scolastico contro quello definito dagli stessi studenti il "governo dell'infamia". In testa al corteo, partito alle ore 9.30 da Largo Cairoli, due grandi cartelli: "Disobbedire al governo dell'ignoranza" e "Abbiamo iniziato per non fermarci".



La manifestazione è stata anticipata nei giorni scorsi da un lungo comunicato nel quale si legge: "Ancora una volta sono gli studenti e le studentesse a dover fronteggiare le sempre più pesanti problematiche riguardanti l'istituzione scolastica: l'esplicito disinteresse nei confronti della stessa è sconcertante. In quanto studenti abbiamo il dovere di mobilitarci, di contrastare un governo che fa unicamente il proprio interesse".



Durante il percorso il corteo ha imbrattato le vetrine di Benetton e svolto azioni dimostrative davanti a Zara e Assolombarda, colpevoli a loro dire di alimentare lo sfruttamento dei giovani nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Altro capo d'accusa a Salvini sono le sue scelte in tema di immigrazione: "Come studenti è doveroso opporci a chi sfrutta mediaticamente la paura delle persone e si diverte a tenere in ostaggio vite umane, portando nelle strade la cultura contro il razzismo, il sapere contro l'utilitaristica xenofobia".