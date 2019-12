Milano, risolto guasto ferroviario: situazione torna alla normalità

E' stato risolto poco dopo mezzogiorno il guasto che in mattinata aveva colpito lo scalo ferroviario milanese di Porta Garibaldi, con forti ripercussioni sul traffico. Per limitare i disagi, i treni in circolazione erano stati fermati in altre stazioni milanesi, come i Malpensa Express per Centrale, fermati a Bovisa. Coinvolti anche alcuni Frecciarossa e l'unico Tgv previsto in partenza per Parigi. La situazione sta ora tornando alla normalità.