Milano, molesta studentesse su bus: arrestato sospetto seriale

Un 40enne italiano è stato arrestato dalla polizia, in centro a Milano, con l'accusa di violenza sessuale per aver molestato alcune ragazzine su un bus della linea 94, non lontano dal liceo Parini. L'uomo, infatti, con la scusa di farsi aiutare nei movimenti sull'autobus perché ipovedente, avrebbe molestato tre studentesse. Il sospetto di inquirenti e investigatori è che l'arrestato possa essere un seriale.