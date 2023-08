Milano, Sala: "La stima dei danni della tempesta è di 50 milioni"

A Milano la tempesta del 25 luglio ha causato danni per 50 milioni di euro.

Lo ha detto il sindaco Beppe Sala, in un video diffuso sui social. "Non è una stima definitiva ma riteniamo che la città abbia subito un danno attorno ai 50 milioni. Insieme al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, abbiamo richiesto la dichiarazione di emergenza ambientale, in modo da ottenere dal governo il risarcimento dei costi che dovremo sostenere", ha spiegato Sala.