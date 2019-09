Milano, 17enne molestata e minacciata con una mannaia su un tram: arrestato l'aggressore

A Milano, una ragazza di 17 anni è stata molestata e minacciata con una mannaia da un 24enne italiano a bordo di un tram. La giovane stava viaggiando sulla Linea 5 intorno alle 7 di sabato mattina quando l'uomo le ha detto: "Sei violentabile". Avvicinatosi, l'ha molestata e palpeggiata, e ha estratto una mannaia dalla cintura. Alla prima fermata del tram, la vittima è scappata in strada, seguita dall'aggressore, che è però fuggito non appena un'altra passeggera ha chiamato la Polizia. Gli agenti l'hanno rintracciato in pochi minuti e arrestato. Si trova ora nel carcere di San Vittore e verrà processato per direttissima. A suo carico, ci sono precedenti per aggressione e molestie.