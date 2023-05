Malpensa, trafficavano droga in statuette a forma di Buddha: 2 arresti

All'aeroporto di Malpensa (Varese) la guardia di finanza ha arrestato un narcotrafficante 47enne, in fuga verso l'estero, e un insospettabile orafo milanese.

Il narcos tra dicembre 2022 e aprile 2023 avrebbe stoccato e spedito 61 chili di ecstasy, tra Australia e Stati Uniti, con un guadagno al dettaglio di circa 10 milioni di euro. La droga, per non destare sospetti, veniva custodita tra le polveri del laboratorio dell'orafo, poi pressata e lavorata per comporre statuine a forma di orsetto o Buddha, infilate nei pacchi e spedite a rotazione da Novara, Milano e Varese.