Furti in casa e tentato omicidio: 17 fermi tra Milano e Monza

Alle prime ore dell'alba, nelle province di Milano, Monza e Brianza e Varese, i carabinieri hanno fermato 17 persone ritenute a vario titolo responsabili di concorso in furto in abitazione, tentato omicidio, ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Monza. Gli indagati sono tutti uomini di origine albanese, pregiudicati e in Italia senza fissa dimora.