13 novembre 2021 16:55

Milano, in migliaia all'Arco della Pace per la manifestazione contro vaccini e Green pass

Migliaia di persone si sono radunate pressso l'Arco della Pace, a Milano, per la manifestazione contro il vaccino anti-Covid promossa da Robert Kennedy jr, terzogenito di Bob Kennedy e nipote di John Fitzgerald Kennedy, e dalla sua associazione Children's Health Defense. I manifestanti, assembrati e senza mascherine, scandiscono i consueti cori no green pass come "la gente come noi non molla mai" o "giù le mani dai bambini" e mostrano striscioni con la scritta "siamo arrivati liberi su questa terra e liberi torneremo a casa". Al suo arrivo in piazza Bob Kennedy jr è stato accolto da un applauso da parte dei manifestanti.