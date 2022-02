Covid, Fontana: "Il virus non è sconfitto, ma è molto ridimensionato"

"Dobbiamo guardare con ottimismo al futuro.

Il Covid non è sconfitto ma sicuramente è molto ridimensionato". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all'evento "Codogno 2020-2022" organizzato a due anni dall'inizio della pandemia. "Mi auguro che il virus non torni. Può darsi che torni con una nuova ondata, ma sicuramente la nostra popolazione è in grado di reagire perché più del 90% di vaccinati è una barriera forte".