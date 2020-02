Coronavirus, su Facebook consigliere di Pavia insulta Napoli: "Ci schifa la gente che vive nell'immondizia" | Post rimosso

"Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive in mezzo all’immondizia (napoletani et similia), da gente che non ha il bidet (francesi) e da gente la cui capitale (Bucarest) ha le fogne popolate da bambini abbandonati”. Lo ha scritto su Facebook dal consigliere comunale di Pavia Niccolò Fraschini, eletto in una lista di centrodestra, riferendosi all'epidemia di coronavirus scoppiata nel Nord Italia. Immediata è scoppiata la polemica e il post è stato poi rimosso.