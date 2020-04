Coronavirus, migliorano i dati a Milano: in città solo 80 nuovi casi

Migliorano i dati di Milano, una delle città ancora molto colpite dall'emergenza coronavirus: i nuovi positivi nell'area metropolitana sono 219, di cui 80 nella città (mentre nella giornata di venerdì i nuovi casi nel capoluogo lombardo erano stati 246). In Lombardia i nuovi casi sono 713 per un totale che arriva a quota 71.968 positivi. Scendono a 724 i ricoverati in terapia intensiva (-32) mentre i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 163.