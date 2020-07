Coronavirus, in Lombardia 88 nuovi casi e 10 decessi 

In Lombardia ci sono 88 nuovi casi di coronavirus, di cui 15 debolmente positivi e 9 individuati a seguito di test sierologici a fronte di 9.954 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 10 decessi per un totale che sale a 16.788. Ci sono inoltre 244 guariti e dimessi (che nel complesso arrivano a 71.416) mentre i ricoverati sono 171, di cui 22 in terapia intensiva (come venerdì) e 149 non in terapia intensiva (10 in meno).