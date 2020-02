Coronavirus, Fontana: "In Lombardia no a chiusura dei negozi"

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha spiegato che, tra le misure necessarie per contrastare la diffusione del coronavirus, "ad oggi non è stata presa in considerazione" la possibile chiusura dei negozi. Fontana ha spiegato che in questo caso si tratta di una soluzione "non necessaria". Tuttavia non è escluso che la misura possa essere adottata se le situazione dovesse aggravarsi.