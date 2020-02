Coronavirus, a Codogno disposta la chiusura di scuole, bar e locali

Francesco Passerini, il sindaco di Codogno, ha disposto per il pomeriggio di oggi e per la giornata di domani la chiusura delle scuole e, "almeno fino a domenica", di tutti "gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblico intrattenimento ed i luoghi di ritrovo ed assembramento del pubblico". Nel comune in provincia di Lodi è ricoverato il 38enne positivo al coronavirus.