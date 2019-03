Como, scontro tra treni alla stazione di Inverigo: sette feriti

Incidente ferroviario sulla linea Milano-Asso nei pressi della stazione di Inverigo, nel Comasco, dove due treni si sono scontrati. Sei passeggeri e il capotreno sono rimasti feriti in maniera non grave. L'incidente è stato provocato dalla partenza con il rosso del convoglio verso Canzo-Asso: il macchinista ha poi bruscamente frenato, senza però riuscire a evitare l'impatto con il treno che procedeva in direzione opposta, da Erba verso Milano.