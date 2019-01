Brianza, incendio in un maxi-store di tre piani per bambini

Un vasto incendio è divampato all'interno di un maxi-store per bambini a Varedo, in provincia di Monza e Brianza. Al momento non risultano feriti o intossicati: nessuno infatti si trovava nella palazzina. Non sono ancora state accertate le cause che hanno innescato il rogo nella struttura, a una manciata di metri dall'ingresso della superstrada Milano-Meda. Sul posto è in azione una quindicina di mezzi dei vigili del fuoco.