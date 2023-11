Brescia, denuncia il marito per violenze ma per il pm è "un fatto culturale": "Forse dovevo morire per essere creduta"

"Forse avrei dovuto morire per far sì che mi credessero". Sono le parole della donna che ha denunciato per maltrattamenti il marito bangladese (ormai ex), ma che ha visto il pm di Brescia chiedere l'assoluzione dell'uomo poiché "è un fatto culturale". La 27enne del Bangladesh, vissuta sin da piccola in Italia, aveva sposato un connazionale in patria secondo un matrimonio combinato ma nel 2019 aveva denunciato l'uomo per maltrattamenti fisici e psicologici.

I maltrattamenti e le violenze - "Da lì inizia la mia vita da sposa bambina - ha raccontato al programma di Rete 4 "È sempre cartabianca" - vivevamo in una stanza, dove ho vissuto continui maltrattamenti. Mi spingeva, mi tirava e continuava a insultarmi. Le ultime violenze sessuali che ho subito con i calmanti: lui mi dava queste pillole che prendeva e io la notte mi svegliavo e mi ritrovavo la sua faccia su di me".