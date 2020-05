Azzolina: riapertura scuole in base a situazione, presto protocollo

Per quanto riguarda la riapertura delle scuole dopo l'emergenza coronavirus, il ministro Lucia Azzolina ha spiegato, durante l'audizione alla Camera, che "a breve sarà chiuso il protocollo di sicurezza", assicurando "ai dirigenti scolastici che stiamo lavorando per far sì che non ricada tutto sulle loro spalle. Ci saranno regole chiare e realmente applicabili". Ma le riaperture saranno determinate "dall'evoluzione epidemiologica".

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui