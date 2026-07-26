Lodi, fratellini intrappolati in auto: salvati dai vigili del fuoco

Nella giornata di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare due fratellini di 7 mesi e 2 anni rimasti bloccati in auto. Il fatto si è verificato a Somaglia, nel Lodigiano. L'intera famiglia era appena arrivata a bordo della propria utilitaria presso una stazione di servizio. Mentre i due genitori stavano scendendo dall'auto, il piccolo di 2 anni si è mosso e, involontariamente, ha bloccato le portiere della macchina le cui chiavi sono rimaste chiuse all'interno impedendo a mamma e papà di poter liberare autonomamente i piccoli. Terrorizzati, i due hanno chiamato il 112 e allertato i servizi. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno aperto la vettura in pochi minuti e affidato i piccoli ai controlli dei sanitari che hanno dato esito positivo. La famiglia, dopo un breve spavento, ha così potuto proseguire il viaggio.