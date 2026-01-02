Lo Spid di Poste Italiane diventa a pagamento: quanto costa e quali le alternative gratuite

Per coloro che decidono di non pagare il servizio, recedendo entro 30 giorni dalla comunicazione, esistono altri provider di Spid che, momentaneamente, continuano a offrire il servizio gratuitamente. L'alternativa più immediata però resta CieID, il sistema che si basa sulla Carta d'Identità Elettronica, documento obbligatorio e che sta pian piano sostituendo le vecchie Carte d'Identità cartacee. Il servizio è gratuito, e resterà tale, gestito direttamente dallo Stato e permette di accedere ai servizi online senza affidarsi a un provider.