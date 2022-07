Savona, marito e moglie trovati morti: ipotesi omicidio-suicidio

Un uomo e una donna sono stati trovati morti a Savona.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. Il primo a essere scoperto, da alcuni passanti, è stato il cadavere dell'uomo, che era sul ciglio della strada. La polizia, allertata dal 118, è poi entrata nell'appartamento dove ha trovato anche il cadavere della donna. Non è escluso, anche se l'ipotesi non è stata confermata, che l'uomo abbia ucciso la moglie per poi buttarsi dalla finestra.