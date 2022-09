Incendio sulle colline nel levante di Genova

Un incendio è divampato sul monte Moro, nel levante di Genova, in un'area di macchia mediterranea.

Le fiamme si sono sviluppate nei pressi di Colle degli Ometti, dove ci sono diverse abitazioni che al momento non sono minacciate dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno comunque deciso di lasciare un presidio nella zona a tutela delle case e per decidere tempestivamente di evacuarle nel caso in cui il rogo si avvicinasse in modo pericoloso.