Coronavirus, in porto a Savona la Costa Luminosa

E' arrivata in porto a Savona la nave da crociera Costa Luminosa partita dal porto di Marsiglia venerdì sera poco dopo le 19. Secondo quanto appreso, a bordo ci sono circa 720 persone (719 sono stati sbarcati a Marsiglia, assistiti dalla compagnia di navigazione), alcune con sintomi. In banchina, la Sanità marittima che dovrà decidere se dichiarare la nave "libera" o "contaminata". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui