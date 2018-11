Una persona e morta e altre due sono rimaste ferite in una esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio ad Arnesano, in provincia di Lecce. A perdere la vita è stato il figlio 19enne del titolare della fabbrica. Non sono ancora state accertate le cause della deflagrazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.