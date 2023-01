Senato, blitz ambientalisti: tre attivisti arrestati e due denunciati

Per il blitz degli ambientalisti al Senato, dove è stato imbrattata la facciata con della vernice, sono stati arrestati tre attivisti e due denunciati.

Per loro l'accusa è di danneggiamento aggravato. Per gli arrestati dovrà essere svolta l'udienza per direttissima davanti al giudice del tribunale di Roma. Le indagini sono state svolte dalla Digos coadiuvati dai carabinieri.