Scontri a corteo "No Green pass", Speranza: "Squadrismo inaccettabile"

"Quanto accaduto durante la manifestazione di Roma è squadrismo inaccettabile. Esprimo la mia solidarietà alla Cgil e alle forze dell'ordine". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando gli scontri avvenuti nella Capitale durante la manifestazione "No Green pass". "La violenza è ingiustificabile. Non ci lasciamo intimidire", ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.