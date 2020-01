Roma, ubriaco travolse centauro: condannato a 7 anni

E' stato condannato a 7 anni e 2 mesi Naim Xhumari, il cittadino albanese che, ubriaco, il 27 maggio a Roma investì e uccise Davide Marasco, 24 anni, mentre stava andando al lavoro in scooter. Lo ha deciso il gup di Roma. Nei confronti dell'imputato, accusato di omicidio stradale, la Procura aveva chiesto una condanna a cinque anni. L'auto di Xhumari stava percorrendo via Casilina, a Torre Maura, in contromano quando travolse lo scooter di Marasco.