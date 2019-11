Roma, travolti alla fermata del bus da un'auto guidata da un'anziana: 5 feriti

Cinque persone sono rimaste ferite dopo essere state travolte da un'auto guidata da una donna di 79 anni mentre attendevano il bus alla fermata di via Oderisi da Gubbio, a Roma. Tra i feriti una mamma, ricoverata in codice rosso al San Camillo, e le sue figlie di 9 e 7 anni, in codice giallo al Bambino Gesù. Coinvolte anche altre due donne che sono state portate in ospedale, una in codice giallo e l'altra in verde.