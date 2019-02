Roma, fumo da intercapedine a Ciampino: scalo evacuato

Il terminal di Ciampino, a Roma, è stato evacuato martedì mattina intorno alle 8 a causa della presenza di fumo proveniente da una intercapedine nell'area interrata sottostante l'area Schengen. Non si sono registrati problemi per i passeggeri e per le infrastrutture ma alcuni voli sono stati dirottati per motivi di sicurezza all'aeroporto di Fiumicino. L'operatività è comunque ripresa dopo circa due ore e mezza.