Roma, dalla colazione alla cena: il Green pass non è richiesto

Consumare seduti al tavolo senza esibire il Green pass è possibile in alcuni locali della Capitale. Lo documentano le telecamere nascoste di "Zona Bianca" che dalla colazione alla cena entrano in alcuni locali romani per capire se il certificato verde viene effettivamente chiesto e controllato. Nei bar, ristoranti e pizzerie, addirittura all'interno di centri commerciali, nessuno chiede il certificato sanitario. C'è poi chi lo chiede, ma non lo controlla. Succede anche al cinema.

Leggi Anche Covid, perquisizioni a No Green pass e no vax attivi su Telegram

Ma se da un lato i gestori dei locali non controllano la propria clientela, anche loro fanno sapere di non essere controllati dalle forze dell'ordine. "Negli utlimi tempi, da quando hanno istituito il Green pass, sono passati i controlli?", chiede l'inviata di Rete 4. "Qui, no. Ma da una parte meglio, perché bisogna pur vivere", risponde il barista.