Roma, bimbo in carrozzina abbandonato in strada

Un bambino in carrozzina è stato abbandonato in strada a Roma in via Principe Amedeo, in zona stazione Termini. A dare l'allarme un cittadino. Sul posto è intervenuta la polizia, che è passata al controllo delle immagini delle telecamere. Secondo gli inquirenti, una donna vestita di scuro con un cappuccio in testa e in braccio una bambina di circa 3 anni avrebbe abbandonato la carrozzina col minore sul marciapiede.