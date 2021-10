Roma, assalto a pronto soccorso: caos dopo il rifiuto del tampone

Ansa

Avrebbe rifiutato di sottoporsi al tampone anti-Covid "con modi violenti" il manifestante no vax trasportato al pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma, assaltato poi nella notte. Mentre l'uomo veniva posto in isolamento in quanto persona non vaccinata, spiega la Questura, "all'esterno dell'ospedale si sono radunati alcuni parenti e amici, che hanno iniziato ad inveire contro il personale sanitario, aizzati dallo stesso manifestante".