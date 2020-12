Processo nomine, il pg d'Appello chiede 10 mesi per Virginia Raggi

ansa

Al processo d'Appello per l'inchiesta sulle nomine al Campidoglio, il pg di Roma, Emma D'Ortona, ha chiesto 10 mesi di reclusione per Virginia Raggi. Per il sindaco della Capitale l'accusa è di falso per la nomina (poi ritirata) di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale del Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune di Roma. In primo grado Raggi fu assolta "perché il fatto non costituisce reato".