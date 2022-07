Nuovo incendio a Roma, evacuato un centro sportivo

Un vasto incendio è scoppiato nel Parco del Pineto a Roma.

Cenere e detriti sono stati portati dal vento anche in alcune zone del centro storico, fino al quartiere Nomentano. Le fiamme hanno lambito la zona della stazione ferroviaria di Valle Aurelia. Alcune abitazioni sono state evacuate in via delle Ceramiche e in via Papiniano. In via precauzione è stato fatto evacuare anche un centro sportivo dove erano presenti una cinquantina di bambini.