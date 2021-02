Minorenne suicida, indagato professore a Roma 

ansa

Un professore di un liceo romano è stato iscritto nel registro degli indagati nel procedimento avviato dalla Procura di Roma per istigazione al suicidio in relazione alla morte di un ragazzo di 17 anni avvenuta due anni fa. Nei confronti dell'uomo l'accusa è anche di maltrattamenti in quanto, in base ad una serie di testimonianze raccolte dagli inquirenti, avrebbe umiliato pubblicamente il giovane.