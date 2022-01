Lazio, assessore D'Amato: mini quarantena per asintomatici

IPA

"Io credo che bisogna semplificare le procedure per gli asintomatici completamente vaccinati: negli Usa in questo caso la quarantena finisce dopo 5 giorni. Se il Cts intraprendesse questa linea di conseguenza non servirebbe contare gli asintomatici. Io dico che se lo fanno negli Stati Uniti possiamo farlo anche qui. Serve semplificare". E' quanto dichiara l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.