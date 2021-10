20 ottobre 2021 09:46

Bimbo sale sul palco all'udienza generale: il Papa gli dà una sedia

Piccolo fuoriprogramma prima dell'udienza generale di Papa Francesco in Aula Paolo VI. Un bambino ha superato le barriere di sicurezza ed è corso da lui sul palco. Il Pontefice ha chiesto al Reggente della Prefettura della Casa Pontificia, mons. Leonardo Sapienza, che sedeva accanto a lui. di cedere la sedia al bambino. Poi prima di iniziare la catechesi il Papa ha detto: "Questo bambino ha avuto la libertà di avvicinarsi e muoversi come fosse a casa sua", "ringrazio questo bambino per questa lezione", "il Signore lo aiuti nella sua limitazione nella sua crescita. I bambini non hanno un traduttore automatico dal cuore alla vita, i bambini vanno avanti".