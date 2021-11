Covid, nel Lazio oltre mille casi: numeri contagi come sei mesi fa

Ansa

"Nel Lazio oggi si supereranno i mille casi Covid con 5 decessi di cui 4 non vaccinati". Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione. "L'ultima volta che è stata superata questa soglia risale a circa sei mesi fa, quando - si fa notare - il numero dei ricoveri superava le 2mila unità e in terapia intensiva si arrivava a circa 300 posti occupati, a fronte di una situazione odierna di 535 posti in area medica e 68 in intensiva".