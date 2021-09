Covid, il Lazio diventa rosso nelle mappe aggiornate dell'Ecdc

Ansa

Nelle mappe sull'incidenza del Covid del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie il Lazio diventa rosso e la Campania torna in giallo. Basilicata, Calabria, Marche, Sardegna, Sicilia e Toscana restano rosse. Stando alla carta dell' Ecdc, al momento le Regioni europee con più alto numero di contagi in rapporto alla popolazione (in rosso scuro) sono la Corsica, il Sud della Francia e la parte nord-occidentale dell'Irlanda.