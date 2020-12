Coronavirus, atterrato a Fiumicino il primo volo Covid tested da NY

All'aeroporto di Fiumicino è atterrato il primo volo New York-Roma Covid tested. Si tratta di un'iniziativa di Alitalia e Aeroporti di Roma: tutti i passeggeri che viaggeranno sui tre voli settimanali da e per New York dovranno presentare una certificazione comprovante la negatività al Covid 19, effettuata nelle 48 ore antecedenti il volo, oppure eseguire il test antigenico direttamente all'aeroporto prima di imbarcarsi.