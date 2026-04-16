Lasciato a piedi sotto la neve a 11 anni: l'autista del bus rischia il processo

Aveva fatto discutere il caso dell'11enne lasciato giù dal bus sotto la bufera di neve sulla tratta per Cortina lo scorso gennaio. Ora l'autista rischia il processo per abbandono di minore. L'episodio era avvenuto prima delle Olimpiadi: il ragazzino che, dopo la scuola, doveva andare da San Vito di Cadore a Vodo, in provincia di Belluno, non era in regola col biglietto, maggiorato proprio in vista dei Giochi. Sceso dal mezzo, ha camminato da solo per 6 km, arrivando a casa quasi in ipotermia. Da lì la denuncia dei genitori e successivamente le scuse del conducente, poi sospeso. la Procura ha chiuso le indagini e - nonostante la famiglia sia disposta a ritirare la querela - l’uomo rischia il rinvio a giudizio.

