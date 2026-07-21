A San Casciano dei Bagni la decima edizione di “La Terrazza”: il programma e gli ospiti

Tra gli appuntamenti più attesi c’è quello in calendario il 2 agosto con Paolo Benanti, francescano e tra le figure di riferimento internazionali sul rapporto tra intelligenza artificiale, etica e democrazia. Il programma guarda poi ai conflitti e agli scenari internazionali con Gabriella Simoni e Lucia Goracci, mentre il rapporto sempre più complesso tra media, politica e opinione pubblica sarà al centro del confronto tra Maurizio Belpietro e Paolo Del Debbio. Accanto all'attualità, La Terrazza continua a intrecciare cinema, letteratura e spettacolo con Walter Veltroni, Claudio Amendola, Laura Delli Colli, Irene Maiorino, Francesca Archibugi, Malcom Pagani, Giorgio Marchesi, lo spettacolo dedicato alla musica del Novecento A Day in the Life con Leonardo Colombati, Pierluigi De Palma e Fabrizio Lucherini, fino alla chiusura affidata a Gianrico Carofiglio, una delle voci più ascoltate della cultura italiana.